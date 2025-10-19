رئيس قناة السويس: تحسن نسبي في حركة الملاحة ولم نصل للمعدلات الطبيعية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا نسبيًا، لكنه لم يصل بعد إلى المعدلات الطبيعية.

لا علاقة لتحسن الملاحة باتفاق غزة

وأكد أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن هذا التحسن لا علاقة له باتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، مشيرًا إلى أن الخطوط الملاحية تحتاج بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعادة جدولة شبكتها التشغيلية بالكامل وضمان عودة الحركة إلى مستواها الطبيعي.

تحديات إعادة التشغيل



وأشار إلى أن عملية إعادة ترتيب الرحلات البحرية والجداول الزمنية للسفن تستغرق وقتًا بسبب تعقيدات التشغيل والجدولة اللوجستية، ما يوضح أن التحسن الحالي ما زال مرحليًا ومحدودًا.

وأكد: أنه من المتوقع مع إتمام المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسيطرة الهدوء على المنطقة لفترة طويلة، عودة حركة السفن الي معدلاتها الطبيعية في قناة السويس.

