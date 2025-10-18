رئيس هيئة قناة السويس: نتطلع لمزيد من المشروعات مع ميرسك لدعم الاقتصاد الوطني

أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الهيئة ومجموعة “أيه بي موللر ميرسك”، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع نطاق الشراكة مع ميرسك، من خلال إقامة المزيد من المشروعات المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات البحرية واللوجستية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “روبرت ميرسك أوجلا”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أيه بي موللر ميرسك”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي، ممثل المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية، ممثلة في هيئة قناة السويس، ومجموعة ميرسك العالمية



