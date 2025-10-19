ماجد المصري يتحدث من الجونة عن مشاهد العنف مع مي عز الدين بمسلسل "آدم"

تحدث الفنان ماجد المصري عن تجربته في مسلسل "آدم" الذي عُرض عام 2011 وشارك فيه إلى جانب تامر حسني.

وقال ماجد المصري في تصريحات تلفزيونية خلال تواجده بمهرجان الجونة السينمائي: "عمري ما هنسي مشاهد ضربي لمي عز الدين في مسلسل 'آدم'، كان كله ضرب، لكن مي كانت رقيقة جدًا، فكانت بتتأثر وتموت من الضرب."

وأضاف المصري أن تلك المشاهد تركت أثرًا كبيرًا في نفسه بسبب حساسية شخصية مي عز الدين وطبيعة الدور الذي جسدته.

خروج المخرج عمر زهران من السجن

ومن ناحية اخري كان علق الفنان ماجد المصري على خروج المخرج عمر زهران من السجن، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

وقال “المصري” خلال لقائه مع “فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى على هامش مهرجان الفضائيات العربية: "طبعا كنت واثق من براءة عمر زهران، والحق حبيب الله".

وأكد ماجد المصري أن ردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل “إش إش” ما زالت موجودة في الشارع المصري، قائلا: "الناس بتناديني يا صقر، والمسألة بقي فيها لقب صقر الدراما العربية، وأنا مش بهتم بالألقاب، ولكن شيء بيسعدني"





وأشار ماجد المصري إلى أن لديه أيضا عددا من الأعمال في السينما، حيث يشارك في فيلم "السلم والثعبان"، وضيف شرف في فيلم “الست لما”، بالإضافة إلى فيلم “الغربان” الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

وعن مشاركته في رمضان 2026 قال إنه لديه مسلسل بعنوان "الراعي"، من 30 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوي.

وقال ماجد المصري: إن فكرة البطولة المطلقة لا تشغل تفكيره بل الدور الذي يقدمه للجمهور، مشيرا إلى أن أدواره تظل مع الجمهور، ومنها شخصية سيف الحديدي وغيرهم، مؤكدأ أن معظم أدواره الناجحة كانت مع محمد سامي، "وهو ماينفعش يعتزل.. مش بمزاجه".

