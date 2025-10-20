الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا أومانيوس السابع

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا أومانيوس السابع من باباوات الكنيسة الأرثوذكسية.

قصة البابا أومانيوس السابع

سنة 146 ميلادية تنيح القديس أومانيوس السابع من باباوات الكرازة المرقسية. وقد رسمه ابريموسن البابا الخامس شماسا، فأقام في هذه الخدمة عشر سنين. ولما قدم القديس يسطس البابا السادس، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسا. ووكل إليه تعليم المؤمنين بكنيسة الإسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح.

ولما تنيح البابا يسطس، قدم هذا الأب بطريركا، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى الأب مركيانوس الذي صار خلفا له فيما بعد. أما فقد كان مداوما على رد الضالين من الخطاة مبينا للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح، ووحدانية جوهر لاهوته وأقام على الكرسي ثلاث عشرة سنة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة البابا أومانيوس السابع البابا أومانيوس السابع الكنيسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بدء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

خدمات

المزيد

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية