مقطع صادم، مستوطنون يعتدون بوحشية على مسنة فلسطينية خرجت لجمع الزيتون (فيديو)

مستوطنون يعتدون بوجشية على مسنة فلسطينية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مسنة فلسطينية بوحشية، أثناء جمعها للزيتون بالقرب من بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

مستوطنون يعتدون بوحشية على مسنة فلسطينية



ويظهر الفيديو الصادم قيام المستوطنين بالاعتداء بوحشية على مسنة فلسطينية، حيث قاموا بضربها بالعصا واسقطوها أرضًا، أثناء جمعها للزيتون، الأمر الذي دفع بعض الأجانب الذين كانوا يمرون بالمنطقة من إظهار استيائهم، وقامت سيدة أجنبية بالتضامن مع المسنة الفلسطينية، ولكن المستوطنين لم يتركوها وأخذوا في ضربها هى الأخرى.

الحدث كاملًا..



مستوطنون يهاجمون بوحشية مسنة ومتضامنة أجنبية أثناء قطف الزيتون، قرب بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/0m4jtZtfiw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2025



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواطنين فلسطينيين ومتضامن أجنبي أصيبوا، اليوم الأحد، إثر اعتداء مستوطنين يهود على مسنة فلسطينية كانت تقطف الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء "وفا"، عن مصادر أمنية، أن "مستوطنين هاجموا مسنة كانت تقطف الزيتون في ترمسعيا، واعتدوا عليهم بالضرب؛ ما أدى إلى إصابة شاب وامرأة ومتضامن أجنبي برضوض وجروح متفاوتة".

قوات الاحتلال ترافق المستوطنين لمنع الفلسطينين من قطف الزيتون



وأكدت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت برفقة عدد من المستوطنين، الذين هاجموا الفلسطينين وأطلقوا النار صوبهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد عمار، ومنعتهم من مواصلة العمل، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم بالقوة، كما أضرم المستوطنون النار في مركبتين تعودان لمواطنين.

مستوطنون يعتدون على ناشطة ومسنة فلسطينية، فيتو

وأوضحت "وفا" أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم بإقامة حاجزًا عسكريًا طيارًا عند مدخل ترمسعيا الرئيسي، واحتجزت عددًا من المركبات وفتشتها.

وأكدت وكالة الأنباء "وفا" أن الأراضي الفلسطينية تتعرض خلال موسم قطف الزيتون سنويًا لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث يواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات، تحول دون وصولهم إلى أراضيهم، ما يسبب خسائر مادية جسيمة، ويزيد من معاناة الفلسطينيين اليومية، بمباركة قوات الاحتلال.



وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن المستوطنين نفذوا نحو 7154 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب في استشهاد 33 مواطنًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.



كما تسببت اعتداء المستوطنين اليهود على الفلسطينين في اقتلاع وتحطيم وتضرر نحو 48 ألفًا و728 شجرة، منها 37 ألفًا و237 من أشجار الزيتون، حسبما ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.