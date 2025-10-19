الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على شاب مصاب بجروح في الرأس بقنا

اسعاف
اسعاف

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بجروح في الرأس وفاقدًا للوعي بالقرب من دير في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على شاب بها جروح في الرأس وفاقد النطق بالقرب من دير في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين العثور على شاب من محافظة سوهاج يعمل بمشروع الطاقة الشمسية، به جروح في الرأس، في مدينة نجع حمادي، تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جار التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة سوهاج محافظة قنا مديرية أمن قنا مدينة نجع حمادي مركز نجع حمادي مستشفي نجع حمادي العام

مواد متعلقة

كشف لغز العثور على جثة فتاة بالشارع في قنا

المؤبد لـ 4 متهمين اختطفوا 5 أشخاص في قنا

لليوم الثاني، مواصلة عروض "بازاري" في مدينة قنا الجديدة

قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

بالأسماء، الرئيس السيسي يكرم 11 من أبطال حرب أكتوبر 1973

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية