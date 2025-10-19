العثور على شاب مصاب بجروح في الرأس بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بجروح في الرأس وفاقدًا للوعي بالقرب من دير في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على شاب بها جروح في الرأس وفاقد النطق بالقرب من دير في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين العثور على شاب من محافظة سوهاج يعمل بمشروع الطاقة الشمسية، به جروح في الرأس، في مدينة نجع حمادي، تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جار التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

