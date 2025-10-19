الإسكان تطرح أراضي خدمية وبنظام حق انتفاع

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان أرض مخازن بمساحة 4894 متر بسعر 5670 جنيه بقيمة 27.7 مليون جنيه، وأرض معارض حق انتفاع بمساحة 52214 متر، وأرض صيانة سيارات بمساحة 1990 متر بسعر 17440 جنيه بقيمة 34.7 مليون جنيه، وأرض تجاري إداري بمساحة 7299 متر بسعر 18925 جنيه بقيمة 138 مليون جنيه.

كما تطرح أرض معارض بمساحة 2147 متر بسعر 18090 جنيه بقيمة 38.8 مليون جنيه، وارض مخازن بمساحة 10040 متر بسعر 5670 جنيه بقيمة 57 مليون جنيه، وأرض مخازن بمساحة 9789 متر بسعر 5670 جنيه بقيمة 55 مليون جنيه.

تعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

التخصيص الفوري للأراضي

وسبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

