مصرع تلميذ دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأحد، صدمته سيارة مجهولة، في قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بمصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات سيارة في قرية فاو بحري.

وتبين بعد الفحص مصرع محمود.أ،ب يبلغ من العمر 12 عامًا، صدمته سيارة مجهولة في قرية فاو بحري مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط صاحب السيارة الهاربة.

