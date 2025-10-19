الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع تلميذ دهسا أسفل عجلات سيارة بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأحد، صدمته سيارة مجهولة، في قرية فاو بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ بمصرع تلميذ دهسًا أسفل عجلات سيارة في قرية فاو بحري.

وتبين بعد الفحص مصرع محمود.أ،ب يبلغ من العمر 12 عامًا، صدمته سيارة مجهولة في قرية فاو بحري مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط صاحب السيارة الهاربة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية فاو بحري محافظة قنا

مواد متعلقة

كشف لغز العثور على جثة فتاة بالشارع في قنا

المؤبد لـ 4 متهمين اختطفوا 5 أشخاص في قنا

لليوم الثاني، مواصلة عروض "بازاري" في مدينة قنا الجديدة

قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

بالأسماء، الرئيس السيسي يكرم 11 من أبطال حرب أكتوبر 1973

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية