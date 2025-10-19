حنفي جبالي: لا سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية

شارك المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في جنيف

رئيس مجلس النواب

وألقى المستشار حنفي جبالي، كلمة أكد خلالها على أن الأمة العربية مرت خلال العامين الماضيين بواحد من أصعب التحديات في مسار قضيتها المحورية، وهي القضية الفلسطينية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وحشي هدف إلى تصفية القضية نهائيًا ضمن مخططات مشبوهة.

وأضاف أن هناك اليوم بصيص أمل بزغ في الأفق بعد هذا الظلام، من خلال اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، وما تلاه من استضافة مصر لقمة شرم الشيخ الدولية والتاريخية للسلام، بمشاركة قادة العالم، للإعلان عن نهاية واحدة من أخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

لا سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية

وخلال الكلمة أكد المستشار جبالي أن ما حدث خلال العامين الماضيين برهن بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تؤمن أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة ليس نهاية الطريق بل بداية مسار جديد يجب البناء عليه من خلال إعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية وإحياء مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.

وفي ختام كلمته، شدد جبالي على أن البرلمانات العربية ينبغى أن تكون ركيزة أساسية للتضامن العربي وصوتًا مسموعًا للحقوق العربية العادل والمشروعة داعيًا إلى تحركات برلمانية عربية بهدف حشد التأييد لإتفاق شرم الشيخ وتثبيت مكتسباته والانطلاق منه نحو إحياء مسار السلام وفي القلب منه صون الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

