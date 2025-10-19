الأحد 19 أكتوبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الاتفاق مع الشحات على تجديد تعاقده

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف مصدر داخل الأهلي، عن حقيقة التوصل لاتفاق مع حسين الشحات لاعب الفريق بشأن تجديد تعاقده لمدة موسمين مقابل ٢٠ مليون جنيه في الموسم. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لفيتو: “مافيش حاجة لسه خلصت”. 

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة فجر اليوم الأحد، عقب الفوز على فريق إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الجريدة الرسمية