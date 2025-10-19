المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التحرش بموظفة في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التعدي على موظفة أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة حلوان.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من موظفة تتهم شخص بالتعدي عليها في الشارع، وأضافت أن المتهم تحرش بها وحاول ملامسة أجزاء من جسدها أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة حلوان.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

