المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التحرش بفتاة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة والتحرش بها أثناء سيرها فى أحد شوارع منطقة المرج.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من فتاة تتهم فيه عاطل بالتعدي عليها، مضيفة أن المتهم تحرش بها وحاول ملامسة أجزاء من جسدها أثناء سيرها فى أحد شوارع منطقة المرج.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.