بنك الاستثمار الأوروبي يتجه لتوسيع عملياته في مصر لتشمل تمويل الشركات الناشئة

أعلنت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، عن خطة البنك لتوسيع نطاق عملياته في مصر، ليشمل تمويل الشركات الناشئة والمبتكرين، إلى جانب استمراره في دعم مشروعات البنية التحتية التقليدية.

دعم نمو وتطوير الشركات الناشئة

وأضافت كالفينو، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرج" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن البنك يبحث حاليا مع الحكومة المصرية سبل توفير استثمارات رأسمالية لدعم نمو وتطوير الشركات الناشئة والمبتكرين.

استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يواصل في الوقت نفسه استثماراته في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز القطاع الخاص.

كما استعرضت كالفينو عددا من المشاريع الاستراتيجية التي يشارك فيها البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، ومساهمته في جهود إعادة الإعمار في المغرب بعد زلزال مراكش، إضافة إلى تمويل مبادرات في القطاع الصحي بلبنان.

