الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي يتجه لتوسيع عملياته في مصر لتشمل تمويل الشركات الناشئة

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

أعلنت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، عن خطة البنك لتوسيع نطاق عملياته في مصر، ليشمل تمويل الشركات الناشئة والمبتكرين، إلى جانب استمراره في دعم مشروعات البنية التحتية التقليدية.

دعم نمو وتطوير الشركات الناشئة

وأضافت كالفينو، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرج" على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن البنك يبحث حاليا مع الحكومة المصرية سبل توفير استثمارات رأسمالية لدعم نمو وتطوير الشركات الناشئة والمبتكرين.

استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر 

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يواصل في الوقت نفسه استثماراته في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز القطاع الخاص.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية

بنك الاستثمار الأوروبي: مستمرون في شراكتنا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص

كما استعرضت كالفينو عددا من المشاريع الاستراتيجية التي يشارك فيها البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، ومساهمته في جهود إعادة الإعمار في المغرب بعد زلزال مراكش، إضافة إلى تمويل مبادرات في القطاع الصحي بلبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار الأوروبي بنك الإستثمار الأوروبى الشركات الناشئة مشروعات البنية التحتية البنك الدولي صندوق النقد الدولي القطاع الخاص

مواد متعلقة

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية

بنك الاستثمار الأوروبي: مستمرون في شراكتنا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، زيد بن الخطاب شهيد اليمامة

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية