الأحد 19 أكتوبر 2025
رئيس المنطقة الأزهرية بالفيوم: لاعلاقة للمعاهد بتسمم طالبة مركز إطسا

قال الشيخ محمود حسانين مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم: إن ما حدث في معهد قلمشاة  للفتيات هو إصابة طالبة واحدة، بحالة إعياء أثناء اليوم الدراسي، وليست تسمم ولكنها وعكة صحية نتيجة إصابتها بنزلة معوية، وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، ثم عادت الي منزلها بصحبة والديها، وحالة التسمم بعيدة تماما.

 توضيح الصحة بالفيوم

وأوضحت مديرية الصحة بالفيوم، أن واقعة التسمم كانت لأسرة داخل منزلهم، بعيدا عن المعاهد الأزهرية أو مدارس التربية والتعليم، وقد حدث التباس لنقل المصابين إلى نفس المستشفى التي نقلت إليها طالبة الأزهر وفي ذات التوفيت.

 

40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي

إصابة 7 تلاميذ بتسمم غذائي بعد تناولهم تورتة فاسدة بالفيوم

وكانت مستشفى إطسا المركزي قد استقبلت أفراد أسرة كاملة تعاني من تسمم غذائي، ويقيمون في قرية بحر أبو المير بعد تناولهم حلوى "تورتة" فاسدة، وأجريت لهم الأولية، وغسيل المعدة وانصرفوا إلى منزلهم بعد استقرار حالتهم.

