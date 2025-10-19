الأحد 19 أكتوبر 2025
سطع نجمه بمناقشات الإجراءات الجنائية، من هو المستشار عمرو يسري القائم بأعمال أمين عام الشيوخ؟

كشفت مصادر برلمانية، اختيار المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، قائما بأعمال الأمين العام بعد استقالة المستشار محمود إسماعيل عتمان.

من هو المستشار عمرو يسري القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن المستشار عمرو يسري، برز أسمه في الفترة الماضية من خلال عضويته في اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وشارك المستشار عمرو يسري في اجتماعات اللجنة الفرعية، كما حضر عدد من جلسات المناقشة من حيث المبدأ التي شهدها مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي، في ضوء اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواده.

ويشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأيام المقبلة، الإعلان عن اسم أمين عام جديد للمجلس، خلفا للأمين العام الحالي، المستشار محمود إسماعيل عتمان.

تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ

ومن المتعارف عليه، أنه في كل فصل تشريعي يتم تعيين أمين عام جديد للمجلس، أو التجديد للأمين العام القائم.

اختيار أمين عام جديد لمجلس الشيوخ

وتشير التوقعات، إلى أن مجلس الشيوخ بصدد تعيين أمين عام جديد للمجلس، بعدما كشفت مصادر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، تقدم باستقالته إلى رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد.

المستشار عمرو يسري قائما بأعمال الأمين العام لحين تعيين الجديد

وأوضحت المصادر، أن المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام، يقوم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، لحين تعيين أمين عام جديد للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تعيين الأمين العام للمجلس، حيث تنص المادة 279 على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ضوابط تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ وفقا للائحة الداخلية 

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

 ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله فى حالة غيابه.

