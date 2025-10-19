الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مصادر تكشف استعداد الشيوخ لتعيين أمين عام جديد للمجلس بعد استقالة عتمان

الجلسة الافتتاحية
الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بالفصل التشريعي الثاني، فيتو

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأيام المقبلة، الإعلان عن اسم أمين عام جديد للمجلس، خلفا للأمين العام الحالي، المستشار محمود إسماعيل عتمان.

تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ

ومن المتعارف عليه، أنه في كل فصل تشريعي يتم تعيين أمين عام جديد للمجلس، أو التجديد للأمين العام القائم.

اختيار أمين عام جديد لمجلس الشيوه

وتشير التوقعات، إلى أن مجلس الشيوخ بصدد تعيين أمين عام جديد للمجلس، بعدما كشفت مصادر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، تقدم باستقالته إلى رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد.

المستشار عمرو يسري قائما بأعمال الأمين العام لحين تعيين الجديد

وأوضحت المصادر، أن المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام، يقوم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، لحين تعيين أمين عام جديد للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تعيين الأمين العام للمجلس، حيث تنص المادة 279 على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ضوابط تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ وفقا للائحة الداخلية 

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

 ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله فى حالة غيابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ الأمين العام محمود إسماعيل عتمان المستشار محمود إسماعيل عتمان

مواد متعلقة

الشيوخ يتلقى تعديل رغبات انضمام الأعضاء إلى اللجان النوعية

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

رسميا، العوضى وفارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ 2025

المستشار عصام فريد يتسلم رئاسة جلسة الشيوخ

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية