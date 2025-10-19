الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برواتب تصل لـ 9 آلاف جنيه، العمل توفر 100 وظيفة للشباب في صيانة الأجهزة

وظائف شاغره
وظائف شاغره
ads

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة بشركة LG للإلكترونيات مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع شركات القطاع  الخاص في السوق المصري.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل: 50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط، 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

 

 

وأضافت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن  أن الراتب يتراوح من 7000 إلى 9000 جنيه شهريًا حسب الخبرة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن:ألا يزيد السن عن 32 سنة، وأن تكون الخبرة من سنة إلى 10 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة على الرقم التالي: 01094536532

خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل تليق بطموحات الكوادر الفنية المدربة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 فرصة عمل القطاع الخاص توفير فرص عمل شركات القطاع الخاص محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

التضامن تطلق القافلة الثانية من حملة "خليك سند" لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

قافلة زاد العزة 53 تحمل 8500 طن مساعدات إغاثية شاملة إلى الأشقاء الفلسطينيين (صور)

وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لـ كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون

فرق التدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 128 بلاغًا خلال أسبوع

العمل: تحرير 1858 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التضامن تنظم أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية

وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية تبدأ فعالياتها غدًا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية