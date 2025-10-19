عروض وثائقية وشهادات حية من أبطال أكتوبر تتصدر الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتتضمن الندوة عروضًا وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

ويشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة، فضلا عن حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر.

وتعد هذه الندوة واحدة من أهم الفعاليات التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة دوريا، والتي تهدف إلى توعية الأجيال الجديدة بقيمة التضحيات التي قدمها الشعب المصري من أجل استعادة أراضيه والحفاظ على سيادته.

