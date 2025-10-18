الأحد 19 أكتوبر 2025
حماس تؤكد عدم رغبتها في المشاركة بأي ترتيبات لإدارة غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

قال الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، اليوم السبت: إن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة.


حماس:  لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة

وأضاف حازم قاسم: وافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة وندعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة.

وتابع: الجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا، وسيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم حماس “تجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات”.

واستطرد: المرحلة الثانية معقدة، وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة.

