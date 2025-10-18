6 عروض تفوز بجائزة مهرجان المهن التمثيلية للمسرح (صور)

أسدل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الستار على فعاليات دورته الثامنة، التي شهدت حضورًا فنيًا لافتًا واحتفاءً واسعًا بالمواهب الشابة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم على أحد المسارح الكبرى بالعاصمة القاهرة.





وشهدت الدورة منافسة قوية بين عدد من العروض المسرحية التي قدمها شباب الفنانين، حيث تُوّجت ستة عروض بلقب أفضل عرض مسرحي وهي: “لا تطفئ الشمس، عين العقل، الجريمة والعقاب، يا ناسيني، القاهرة 30، و24 قيراط”.





وعلى مدار أحد عشر يومًا متواصلة، قدّم المهرجان منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الطاقات الجديدة في مجال المسرح، من خلال خمس لجان تحكيم ضمت نخبة من الفنانين والنقاد، كان تركيزها الأساسي على تشجيع الإبداع الشبابي وإتاحة الفرصة للجيل الجديد لإبراز موهبته على خشبة المسرح.





وأكد القائمون على المهرجان أن هذه الدورة تُعد خطوة جديدة في مسيرة دعم الحركة المسرحية المصرية، واستمرارًا لنهج النقابة في اكتشاف وتبني المواهب الواعدة، بما يسهم في تجديد دماء المسرح المصري وإحياء دوره الريادي في المشهد الفني

