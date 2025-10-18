السبت 18 أكتوبر 2025
أسعار الذهب مساء اليوم السبت في الإمارات

اسعار الذهب فى الامارات
اسعار الذهب فى الامارات

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق فى التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 518 درهم، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 455 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 390 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

 

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

 

اكتسب ارتفاع الذهب المزيد من الزخم بعد تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي فسرها المستثمرون على أنها تميل إلى التيسير الكمي.

فقد صرح باول بأن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضعيفًا على الرغم من أن الاقتصاد قد يكون على مسار أكثر صلابة من المتوقع.

وأضاف باول أن قرارات أسعار الفائدة ستتخذ اجتماعًا تلو الآخر، مع الموازنة بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

ولكن في المقابل حذر باول من ظهور سوق عمل أكثر ضعفًا بشكل ملحوظ، وأضاف أنه لا يوجد مسار خالي من المخاطر للسياسة النقدية.

زادت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي من توقعات السوق بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في كل من أكتوبر وديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع مستويات الدولار الأمريكي وكلاهما يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب الذي لا يقدم عائد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية