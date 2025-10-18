الأحد 19 أكتوبر 2025
الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

الهلال والاتفاق
الدوري السعودي، تقدم الهلال السعودي على نظيره الاتفاق، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب إيجو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري  السعودي.

جاء هدف الهلال الأول عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، مستغلا عرضية من الجبهة اليمنى قابلها بتسديدة اصطدمت بمدافع الاتفاق، لترتد إلى ليوناردو الذي راوغ وسددها في الشباك مسجلا هدف الهلال الأول.

وسيطر الهلال على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة محققة لتعزيز تقدمه عن طريق ماركوس ليونارد وسافيتش.

وفي الدقيقة 39، استغل ليوناردو تمريرة بينية ليخترق منطقة الجزاء ويرسل بينية رائعة إلى زميله داروين نونيز أمام المرمى الخالي من حارسه، لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.

تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي 

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - علي البليهي

خط الوسط: فيليب مالكوم - روبن نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري

الهجوم:  ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي

فيما ضم تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي كلا من:

تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي
 غياب أحمد حسن كوكا عن الاتفاق بسبب الإصابة

يغيب أحمد حسن كوكا عن صفوف الاتفاق في مباراة اليوم أمام الهلال بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن عن التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، وذلك لمدة موسم واحد بصفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد تجربة احترافية قصيرة في نادي لوهافر الفرنسي.

 

ترتيب الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 

ويدخل الهلال السعودي  المباراة وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلها، دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.

