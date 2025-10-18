الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

الدوري السعودي، تقدم الهلال السعودي على نظيره الاتفاق، بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب إيجو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

جاء هدف الهلال الأول عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 23، مستغلا عرضية من الجبهة اليمنى قابلها بتسديدة اصطدمت بمدافع الاتفاق، لترتد إلى ليوناردو الذي راوغ وسددها في الشباك مسجلا هدف الهلال الأول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 خييياااااالي 🔥!



⚽️ هدف الهلال الأول على الإتفاق من البرازيلي 'ماركوس ليوناردو' 😰💙💙💙 pic.twitter.com/uHfRab78wt October 18, 2025

وسيطر الهلال على مجريات الأمور أغلب فترات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة محققة لتعزيز تقدمه عن طريق ماركوس ليونارد وسافيتش.

وفي الدقيقة 39، استغل ليوناردو تمريرة بينية ليخترق منطقة الجزاء ويرسل بينية رائعة إلى زميله داروين نونيز أمام المرمى الخالي من حارسه، لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 وااااااااو 🔥



⚽️ أسيست رائع من 'مالكوم' — نونيز يسجل الهدف الثاني لصالح الهلال أمام الإتفاق 🥶💙💙 pic.twitter.com/q1JBEyG2pL — بيت الهلال (@baytAlhilal) October 18, 2025

تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق في الدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - علي البليهي

خط الوسط: فيليب مالكوم - روبن نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري

الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي

فيما ضم تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي كلا من:

تشكيل الاتفاق ضد الهلال في الدوري السعودي

غياب أحمد حسن كوكا عن الاتفاق بسبب الإصابة

يغيب أحمد حسن كوكا عن صفوف الاتفاق في مباراة اليوم أمام الهلال بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن عن التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن كوكا، وذلك لمدة موسم واحد بصفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد تجربة احترافية قصيرة في نادي لوهافر الفرنسي.

ترتيب الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

ويدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلها، دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر في لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.