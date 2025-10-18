الأحد 19 أكتوبر 2025
جامعة حلوان تنظم ندوة حول التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية

ندوة جامعة حلوان
ندوة جامعة حلوان
نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان ندوة بعنوان التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

 

ندوة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بجامعة حلوان

قدمها الدكتور وليد شعبان مصطفى أستاذ المصنوعات الجلدية ورئيس قسم الصناعات الجلدية السابق بكلية الاقتصاد المنزلى، وخبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف عام الأستاذ عبد الله الرصاص رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة.

وركزت هذه الدورة "التخطيط الإستراتيجى لإدارة الموارد البشرية" على مجال هام وحديث في الإدارة من أجل تحقيق الربط بين وظيفة الموارد البشرية والأهداف الإستراتيجية للمنظمة ككل.
وجاءت الدورة بهدف  تزويد المدراء والعاملين في مجال إدارة الموارد البشرية بمفاهيم التخطيط الإستراتيجي.

جامعة حلوان تشارك في فعالية لتعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ

وذلك بتحقيق عدد من المخرجات وهي
تنمية مهارات التفكير الإستراتيجي Thinking   Strategic لدى مديري وأخصائيي الموارد البشرية.
إعداد ممارسين في مجال الموارد البشرية قادرين ومؤهلين لإعداد إستراتيجية Strategic Plan متكاملة للموارد البشرية.

محاور الدورة التدريبية:
أولًا: ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائم بالتخطيط الإستراتيجي في المؤسسة؟ 
ثانيًا: هل التخطيط الإستراتيجي أمر فطري أم مكتسب؟
ثالثًا: بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالدورة.
رابعاُ: مكونات الخطة الإستراتيجية للمؤسسة (التخطيط الإستراتيجي) رؤية – رسالة – قيم – أهداف أو غايات.
خامسًا: إجراءات بناء إستراتيجية الموارد البشرية.
سادسًا: خطة استراتيجية مقترحة لتطوير إدارة الموارد البشرية بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

