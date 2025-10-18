جامعة حلوان تشارك في فعالية لتعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ

شاركت جامعة حلوان في فعاليات “محاكاة مؤتمر الأطراف الثلاثين” - Simulation COP30 - الذي نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم وعدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم الجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتأكيدًا لدورها الرائد في ربط الجامعة بالمبادرات الدولية، وتفعيل التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية في مجالات المناخ والطاقة والمياه والبيئة.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة مروة الدهشوري مدير مكتب الاستدامة بجامعة حلوان، والتي مثلت الجامعة خلال الفعاليات والجلسات النقاشية وورش العمل المختلفة.

وتناولت الجلسات سبل مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز العمل المناخي الدولي استعدادًا لقمة المناخ المقبلة COP 30، حيث أتاح النموذج الطلابي الدولي فرصة للشباب من مختلف الجامعات لاكتساب فهم أعمق لقضايا المناخ، والمشاركة في صياغة رؤى وحلول مبتكرة للتحديات البيئية العالمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مشاركة جامعة حلوان في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها العلمي والمجتمعي في القضايا ذات البعد البيئي، وإيمانها بأهمية تمكين طلابها من المشاركة الفاعلة في الأحداث الدولية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد أجيال من الطلاب القادرين على قيادة التغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المناخ والاستدامة من خلال تفعيل دور مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي يسهم في توجيه الأنشطة الجامعية نحو حلول عملية لمشكلات البيئة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس توجه الجامعة نحو دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأعربت الدكتورة مروة الدهشوري عن تقديرها لمستوى الوعي والمسؤولية الذي أبداه الطلاب المشاركون من مختلف الدول، مشيدة بالتنظيم المتميز للجامعة البريطانية بالقاهرة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل واعٍ من الشباب قادر على المشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات المناخ وصياغة مستقبل أكثر استدامة.

وفي ختام الفعالية، نقلت الدكتورة مروة الدهشوري تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى إدارة الجامعة البريطانية، تقديرًا لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع طلاب العالم حول هدف واحد هو بناء مستقبل بيئي مستدام.



