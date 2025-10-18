السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة حلوان تشارك في فعالية لتعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

 شاركت جامعة حلوان في فعاليات “محاكاة مؤتمر الأطراف الثلاثين” - Simulation COP30 - الذي نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم وعدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم الجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتأكيدًا لدورها الرائد في ربط الجامعة بالمبادرات الدولية، وتفعيل التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية في مجالات المناخ والطاقة والمياه والبيئة. 

جامعة حلوان تشارك في فعاليات Simulation COP30 لتعزيز وعي الشباب بقضايا المناخ والاستدامة

 

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة مروة الدهشوري مدير مكتب الاستدامة بجامعة حلوان، والتي مثلت الجامعة خلال الفعاليات والجلسات النقاشية وورش العمل المختلفة.

 

وتناولت الجلسات سبل مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز العمل المناخي الدولي استعدادًا لقمة المناخ المقبلة COP 30، حيث أتاح النموذج الطلابي الدولي فرصة للشباب من مختلف الجامعات لاكتساب فهم أعمق لقضايا المناخ، والمشاركة في صياغة رؤى وحلول مبتكرة للتحديات البيئية العالمية.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مشاركة جامعة حلوان في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها العلمي والمجتمعي في القضايا ذات البعد البيئي، وإيمانها بأهمية تمكين طلابها من المشاركة الفاعلة في الأحداث الدولية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إعداد أجيال من الطلاب القادرين على قيادة التغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق وأهمية الوقاية منها

جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية لجان أكاديمية البحث العلمي

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المناخ والاستدامة من خلال تفعيل دور مكتب الاستدامة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي يسهم في توجيه الأنشطة الجامعية نحو حلول عملية لمشكلات البيئة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس توجه الجامعة نحو دمج مفاهيم الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 

وأعربت الدكتورة مروة الدهشوري عن تقديرها لمستوى الوعي والمسؤولية الذي أبداه الطلاب المشاركون من مختلف الدول، مشيدة بالتنظيم المتميز للجامعة البريطانية بالقاهرة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل واعٍ من الشباب قادر على المشاركة الفاعلة في مواجهة تحديات المناخ وصياغة مستقبل أكثر استدامة.

 

وفي ختام الفعالية، نقلت الدكتورة مروة الدهشوري تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى إدارة الجامعة البريطانية، تقديرًا لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يجمع طلاب العالم حول هدف واحد هو بناء مستقبل بيئي مستدام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Simulation COP30 المناخ والاستدامة جامعة حلوان

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية