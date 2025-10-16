ضياء رشوان: معبر رفح جاهز من الجانب المصري وإسرائيل تختلق المشكلات لعرقلة المرحلة الأولى

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن معبر رفح جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي من أجّلت فتح المعبر من جهة غزة.

وأوضح رشوان في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن محاولات إسرائيلية تجري لإحداث مشكلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن الجانب المصري أنهى جميع استعداداته لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية واستقبال الحالات الحرجة.

كما أفاد مصدران لوكالة "رويترز"، بأن عودة فتح المعبر تأتي بالتزامن مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي إليه.

بدوره قال توم فليتشر مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأربعاء في مقابلة مع فرانس برس إن على إسرائيل أن تفتح "فورا" كل المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "نريد أن يحصل ذلك الآن في إطار اتفاق" وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ويتوجه فليتشر اليوم الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة المقفل منذ أشهر عدة.

