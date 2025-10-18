جامعة المنصورة تبحث مع هيئة قضايا الدولة تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له، لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والقانونية والبحثية.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتعزيز سُبُل التعاون

وضمّ الوفد المرافق كُلًّا من المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة شؤون الأعضاء، والمستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، والمستشار عبد العاطي أبو المعاطي، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

وجرى اللقاء بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال مطاوع، عميد كلية التجارة، والدكتور محمود السيد الناغي، مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور شريف خاطر برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للدور الوطني الرائد الذي تضطلع به الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة وتمثيلها أمام القضاء في الداخل والخارج، فضلًا عن إشرافها الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

تفعيل أوجه التعاون العلمي والبحثي والتدريبي مع الهيئة في مختلف المجالات

وأكّد رئيس الجامعة حرص جامعة المنصورة على تفعيل أوجه التعاون العلمي والبحثي والتدريبي مع الهيئة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة لترسيخ العدالة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا التشريعية والإدارية الحديثة.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنصورة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، مشيدًا بما حققته الجامعة من مكانة متميزة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومؤكدًا رغبة الهيئة في تعزيز سُبُل التعاون مع الجامعة وتبادل الخبرات العلمية والمهنية لخدمة الصالح العام وتعزيز التواصل بين المؤسستين الأكاديمية والقضائية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا لاستمرار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة خلال الفترة المقبلة.

كما قدّم المستشار الدكتور حسين مدكور إلى رئيس جامعة المنصورة نسخةً من كتاب «قضايا الدولة... صفحات من نور عبر 150 عامًا»، الذي يُوثّق مسيرة الهيئة العريقة وتاريخها الوطني.

ثم توجّه المستشار الدكتور حسين مدكور إلى كلية التجارة بجامعة المنصورة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة المقدَّمة من الباحث محمد عبد الباقي عبد الحميد الشافعي، تحت عنوان: «مدخل لإعادة هيكلة نظام الفحص في قطاع الخبراء المحاسبين بوزارة العدل بهدف زيادة مستوى جودة التقارير في إطار معايير المراجعة والتأكيد – دراسة تطبيقية».

وضمّت لجنة المناقشة والحكم كُلًّا من الدكتور محمود السيد الناغي، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة المنصورة، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة، مشرفًا رئيسًا ورئيسًا للجنة، والدكتورة دنيا سمير محمود، مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، مشرفًا مشاركًا، والدكتور محمد علي وهدان، عميد كلية التجارة بجامعة المنوفية، عضوًا.

