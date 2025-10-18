ضبط 4 أطنان مشروبات ومياه غازية ومعدنية منتهية الصلاحية في الدقهلية

قامت لجنة بصحة الدقهلية بالمرور والتفتيش، على منشآت حفظ الأغذية والمصانع والشركات ومحلات بيع الأغذية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ففي مدينة المنزلة.

ضبط 62 كرتونة مياه عبوة الكرتونة

وتم ضبط 62 كرتونة مياه عبوة الكرتونة 20 زجاجة 600 ملم، بإجمالي 744 لترًا للكمية وذلك بموجب محضر ضبط رقم ٨/ب لسنة 2025، حيث أن المياه معبأة من حنفية من خزان منزلي، وتم ضبطها للشك في صلاحيتها وأخذ العينات اللازمة للتحليل، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط 374 لتر مشروبات ومياه غازية منتهية الصلاحية

وفي مدينة طلخا، تم ضبط 374 لتر مشروبات ومياه غازية منتهية الصلاحية

وضبط 99 كجم أغذية جافة منتهية الصلاحية، وفي مدينة دكرنس، تم ضبط 50 شيكارة بن حصى بإجمالي 2500 كيلو للشك في الصلاحية للاستخدام الآدمي لوجود المضبوطات في مخزن به خطر داهم على الصحة العامة وسحب عينة من المضبوطات للفحص بالمعامل وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة شئونها.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمرور المستمر على أماكن بيع وتداول وعرض وتعبئة وتصنيع مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجودة السلع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وبناءا على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائى بالدقهلية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بالدقهلية، والدكتورة لبنى عابد مدير عام مراقبة الأغذية بالدقهلية، بتكثيف المرور والتفتيش

