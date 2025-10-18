السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطار العريش يستقبل الطائرة السعودية الـ69 ضمن الجسر الجوي لإغاثة أهالي غزة

الطائرة السعودية
الطائرة السعودية

 وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 69 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة. 

مطار العريش يستقبل الطائرة السعودية الـ 69 لإغاثة أهالي غزة 

 وتحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيواء، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهالي غزة الشعب الفلسطين الشعب الفلسطي الطائرة الإغاثية السعودية المملكة العربية السعودية سفارة المملكة العربية السعودية شمال سيناء

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية