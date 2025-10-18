السبت 18 أكتوبر 2025
الأمن يفحص فيديو لشابين سحبا سيدة وسرقا محتوياتها بطنطا (فيديو)

الأمن يفحص فيديو
الأمن يفحص فيديو لشابين سحبا سيدة وسرقا محتوياتها بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، جهودها لكشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابين يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بسحب سيدة وسرقتها بمدينة طنطا.

محافظ الغربية يتابع التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة وغرامات فورية للمخالفين

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بتداول الفيديو على نطاق واسع، ووجّهت القيادات الأمنية بسرعة فحص المقطع لتحديد هوية الجناة وضبطهما.

وتجري الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية حاليًا عمليات فحص دقيقة لمحتوى الفيديو لتحديد موقع الحادث وملابساته، والتأكد مما إذا كانت الواقعة حديثة أم قديمة، بالإضافة إلى تحديد أطرافها وسماع أقوال الشهود في محيط المكان.

 

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي من وحدة مباحث أول طنطا يتولى حاليًا جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لسرعة التوصل إلى مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

