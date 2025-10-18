السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يتلقى 40 طعنا من مرشحي انتخابات النواب

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح، ليصدر أحكاما أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

تلقت محكمة القضاء الإداري على مدار ٣ أيام ٤٠ طعنا على مستوي الجمهورية 

وكانت محكمة القضاء الإداري تلقت على مدار ٣ أيام ٤٠ طعنا على مستوي جميع محافظات مصر، من بينها القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

مجلس الدولة القضاء الإدارى مجلس النواب انتخابات مجلس النواب , الهيئة الوطنية للانتخابات

الجريدة الرسمية