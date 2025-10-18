برنامج فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت 18 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وتأتي فعاليات المهرجان كالتالي:

ندوات وجلسات نقاشية

عروض أفلام اليوم السبت

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

