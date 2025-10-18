وفاة 4 عمال نتيجة غرقهم في محطة صرف صحي بالعريش

لقى 4 عمال مصرعهم تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء اليوم السبت، أثناء عملهم في إحدى آبار الصرف الصحي أمام استاد العريش بمنطقة الضاحية.

وفاة 4 عمال صرف صحي نتيجة غرقهم في محطة صرف صحي بالعريش

تلقى مرفق إسعاف شمال سيناء بلاغا يفيد بسقوط عدد من العمال داخل بئر صرف صحي، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الضحايا إلى مستشفى العريش العام.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: صلاح مصباح عبدالرحمن – 50 عامًا – من العريش. وجمعه سعداوى عيد – 44 عامًا – من محافظة الفيوم. وعلى محمد على عوض – 39 عامًا – من العريش وعبدالكريم سيد حراجى – 37 عامًا – من محافظة قنا (جارٍ البحث عنه ولم يتم انتشال جثمانه حتى الآن).

وأفادت المصادر بأن الحادث وقع أثناء قيام العمال بأعمال صيانة داخل البئر، حيث تعرضوا للاختناق داخلها.

وتم نقل الجثامين الثلاثة المنتشلة إلى مستشفى العريش العام، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للعثور على الجثمان الرابع.

