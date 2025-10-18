السبت 18 أكتوبر 2025
محافظات

وفاة 4 عمال نتيجة غرقهم في محطة صرف صحي بالعريش

الصرف الصحي
الصرف الصحي

لقى 4 عمال مصرعهم تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء اليوم السبت، أثناء عملهم في إحدى آبار الصرف الصحي أمام استاد العريش بمنطقة الضاحية.

وفاة 4 عمال صرف صحي نتيجة غرقهم في محطة صرف صحي بالعريش

تلقى مرفق إسعاف شمال سيناء بلاغا يفيد بسقوط عدد من العمال داخل بئر صرف صحي، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الضحايا إلى مستشفى العريش العام.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: صلاح مصباح عبدالرحمن – 50 عامًا – من العريش. وجمعه سعداوى عيد – 44 عامًا – من محافظة الفيوم. وعلى محمد على عوض – 39 عامًا – من العريش وعبدالكريم سيد حراجى – 37 عامًا – من محافظة قنا (جارٍ البحث عنه ولم يتم انتشال جثمانه حتى الآن).

 

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

وأفادت المصادر بأن الحادث وقع أثناء قيام العمال بأعمال صيانة داخل البئر، حيث تعرضوا للاختناق داخلها. 

وتم نقل الجثامين الثلاثة المنتشلة إلى مستشفى العريش العام، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للعثور على الجثمان الرابع.

