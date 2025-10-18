رئيس ميرسك موجها الشكر لـ السيسي: وقف حرب غزة له انعكاسات إيجابية على حركة الملاحة في البحر الأحمر

وجه روبرت ميرسك أوجلا رئيس مجموعة ميرسك الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الحيوي الذي قامت به مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في غزة، واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن هذه الجهود سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “روبرت ميرسك أوجلا”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أيه بي موللر ميرسك”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي، ممثل المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية، ممثلة في هيئة قناة السويس، ومجموعة ميرسك العالمية.

