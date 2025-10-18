الأنبا بيشوي يناقش مع الكهنة ترتيبات الخدمة في إيبارشية أسوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وتحدث الأنبا بيشوي في العظة عن الكاهن الساهر على خدمته، ثم ألقى القمص مكاريوس خليل كلمة بعنوان “الرد على مهاجمي عصمة الكتاب المقدس”.

واختُتم الاجتماع بمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما قدّم الأنبا بيشوي التهنئة للآباء الكهنة الذين تحل ذكرى سيامتهم في هذه الأيام.

4 أساقفة من الأرثوذكسية يشاركون في مؤتمر لجنة نزلاء مراكز الإصلاح

أقامت اللجنة المجمعية للحماية المجتمعية والوقاية من الجريمة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الارثوذكسية، المؤتمر الخامس والعشرين لخدام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم والمشردين واللاجئين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، على مدار 4 أيام، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم ومقرر اللجنة الفرعية.

شهد فعاليات المؤتمر كل من: الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة ومقرر اللجنة العامة، والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية ومقرر مساعد اللجنة.

وشارك في المؤتمر ٥٢ من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأكثر من ٥٠٠ خادم وخادمة من مختلف إيبارشيات الجمهورية.

