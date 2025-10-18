السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: تعديل بالخطة العربية الإسلامية لغزة يشمل إعادة تقدير الخسائر

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تتابع باهتمام بالغ كل ما يحدث فى غزة، مشيرا إلى أن مصر تنظر للأمام بعد عقد مؤتمر شرم الشيخ لضمان تدفق الكامل للمساعدات دون عوائق.

وأضاف بأن مصر تسعى مع عدد من الدول لعقد المؤتمر فى الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر نوفمبر المقبل لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية وخطة الرئيس الأمريكى ترامب، مبينا أنه تم تحديث الخطة متضمنة إعادة تقييم حجم الدمار والخسائر. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في القاهرة مع وزير خارجية المالديف، عبد الله خليل، مبينا أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، مشددًا على أن ما يجري هناك يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأوضح عبد العاطي، أن الجهود المصرية منصبة على دعم كل المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة السودانية عبر الحلول السلمية.

وأشار الوزير إلى أن زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى القاهرة، تندرج ضمن إطار التنسيق المشترك، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية حفاظًا على وحدة السودان واستقراره.

ولفت إلى ان إعلان سبتمبر الماضى يهدف لوقف الحرب فى السودان فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتوصل التحركات الحالية إلى إدخال المساعدات للفاشر والخرطوم ووقف الحرب في السودان .

بدر عبد العاطي عبد الله خليل المالديف غزة

