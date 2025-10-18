وزير الخارجية يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المالديفي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك علاقات قوية تربط بين مصر وجمهورية المالديف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المالديف، عبد الله خليل، اليوم في القاهرة، حيث أوضح عبد العاطي أنه نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس المالديفي.

كما أكد حرص مصر على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة سبل زيادة الصادرات المصرية إلى المالديف وكذلك تعزيز الصادرات المالديفية إلى مصر.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم التباحث بشأن تعزيز التعاون في مجال السياحة، وتبادل الخبرات في السياحة والفندقة، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات أخرى مثل الأمن الغذائي، التصنيع، والتعليم، والثقافة والفن. وأوضح أنه تم التأكيد على ضرورة التعاون المستدام في هذه المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية المالديف، عبد الله خليل، بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في بلاده، مؤكدًا على أهمية التعاون الثقافي والديني بين الدولتين، كما تم التباحث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم البلدين في المناصب الدولية.

وفيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، بما في ذلك الخطوة الثانية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأوضح عبد العاطي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للحفاظ على عقد لقاءات دورية بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.

كما تم التطرق إلى قضايا البيئة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن مصر من أكثر الدول المتأثرة بتغير المناخ، موضحًا أنه تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات البيئية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمالديف، والتأكيد على التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.

