جبران: الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية وشريكا رئيسيا في صناعة القرار

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة، بمشاركة واسعة من الوزراء، وصُنّاع القرار، والخبراء، والأكاديميين، وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

ويهدف المؤتمر إلى بحث أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطبيقاتهما في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة، ويسهم في دعم السياسات العامة، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهدت الفعاليات، جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان: "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" أدارتها ا.د.هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، بمشاركة ا.د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وا.د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تلتها جلسة نقاشية ثانية بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية" تديرها ا.د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بمشاركة نخبة من الخبراء تضم د.أشرف العربي ود.أحمد درويش وم.غادة لبيب ود.أحمد فكري عبد الوهاب وإسلام ذكري.

خلال الجلسة الحوارية بالمؤتمر، أكد الوزير جبران على أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية وشريكًا رئيسيًا في صناعة القرار وتحليل البيانات والتنبؤ باحتياجات سوق العمل، موضحًا أنه يمثل أداة فعالة لتوجيه الشباب نحو المهن المستقبلية وخلق فرص عمل تتناسب مع متطلبات العصر.

دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

واستعرض الوزير دور وزارة العمل في دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى منظومة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات الرقمية المستقبلية.

وأوضح جبران أن رحلة التحول الرقمي داخل الوزارة لا تقتصر على التحديث التقني، بل تمثل نقلة نوعية تعكس توجه الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة القائمة على الابتكار والمعرفة.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن حوكمة شاملة لعمليات التوظيف ومراقبة سوق العمل، وإنشاء منظومة مرنة تقدم خدمات ميسّرة للمواطنين على مدار الساعة من خلال رقمنة الخدمات وتوحيد قواعد البيانات، بما يضمن سرعة الأداء ودقة المعلومات وعدالة الفرص.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي

وكشف جبران عن بدء الوزارة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المبادرات، منها: فيديوهات التوعية الذكية التي تقدم محتوى تفاعليًا مخصصًا لمختلف الفئات، والمساعد الافتراضي (Chatbot) الذي يتيح التواصل الفوري مع المواطنين وأصحاب الأعمال عبر الموقع الرسمي للوزارة على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في ميكنة خدماتها الإلكترونية، مثل إصدار كعب العمل إلكترونيًا، وتطوير منصة العمالة غير المنتظمة، وتفعيل التقديم الإلكتروني للوظائف بالداخل والخارج، والربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية، إلى جانب تطوير منظومة ذكية لاختبارات مزاولة المهن لضمان العدالة ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس هدفًا تقنيًا بحتًا، بل مسار وطني متكامل هدفه الإنسان المصري، مشددًا على أن الوزارة ماضية في بناء مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر وتاريخها، ويحقق جودة حياة أفضل لكل مواطن.

