السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إقبال جماهيري كبير على متحف التحرير لمشاهدة آثار توت عنخ آمون قبل إغلاق قاعته (صور)

الإقبال الجماهيري
الإقبال الجماهيري بالمتحف المصري بالتحرير

 يشهد المتحف المصري بالتحرير، إقبالا جماهيرا كبيرا من الزائرين لمشاهدة مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون قبل إغلاق قاعته بالمتحف بشكل نهائي ونقل محتويات القاعة إلى مقر عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.

إغلاق قاعة العرض بالمتحف المصري بالتحرير

 وحددت وزارة السياحة والآثار، غدًا الأحد كآخر موعد لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير على أن يتم إغلاق القاعة بصورة نهائية اعتبارا من بعد غد الاثنين، حيث سيتم عرض المجموعة الأثرية بشكل كامل لأول مرة في قاعتين بالمتحف المصري الكبير.

وأضافت المصادر أنه سيتم عرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون في قاعة خاصة بالمتحف المصري الكبير والتي يصل عددها إلى 5300 قطعة أثرية لأول مرة بالمتحف، وذلك منذ لحظة اكتشافها في البر الغربي بالأقصر عام 1922 على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.

 وأوضحت المصادر، أنه سيتم إعادة القطع الأثرية المعروضة ضمن مقتنيات الملك توت عنخ آمون بمتحفي الغردقة وشرم الشيخ إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير، وذلك للعرض ضمن المجموعة الأثرية الكاملة بالملك الذهبي.

افتتاح المتحف المصري الكبير

 وكانت هيئة المتحف المصري الكبير قررت إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير اعتبارا من 15 من أكتوبر وحتى الـ4 من نوفمبر المقبل استعدادا للانتهاء من التجهيزات الرسمية لحفل الافتتاح والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير الملك الذهبي توت عنخ آمون توت عنخ امون مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

السياحة والآثار: تخصيص 22 ألفا و760 تأشيرة حج لمحدودي ومتوسطي الدخل

السياحة توقع بروتوكولي تعاون لرقمنة التراث ورفع مستوى خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية