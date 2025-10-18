السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم صلاة الجمعة جماعة في البيت مع الزوج والأولاد إذا لم يكن هناك مسجد قريب؟

صلاة الجمعة، فيتو
صلاة الجمعة، فيتو

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم  صلاة الجمعة جماعة في البيت مع الزوج والأولاد إذا لم يكن هناك مسجد قريب.

أمين الفتوى: صلاة الجمعة واجبة على الذكور البالغين

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن صلاة الجمعة واجبة على الذكور البالغين إلا إذا كانوا بعيدين عن المسجد بحيث لا يصلهم أذان الجمعة من أقرب مسجد، وفي هذه الحالة يكونون معذورين.

وأكد أن من كانوا معذورين في ترك الجمعة عليهم أن يصلوا صلاة الظهر في البيت، ويمكن أن تؤتم المرأة بزوجها أو بابنها البالغ لأداء الصلاة بأربع ركعات.

 أهمية محافظة الرجال والذكور البالغين على حضور صلاة الجمعة في المسجد 

وشدد عبد العظيم على أهمية محافظة الرجال والذكور البالغين على حضور صلاة الجمعة في المسجد ما لم تكن هناك مشقة حقيقية، مؤكدًا أن صلاة الظهر في البيت لا تُجزئهم عن صلاة الجمعة إلا في حالات العذر المعتبر شرعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عبد العظيم برنامج فتاوى الناس حكم صلاة الجمعة دار الإفتاء صلاة الجمعة صلاة الجمعة في المسجد صلاة الظهر

مواد متعلقة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)

هل تجوز صلاة الجمعة خارج المسجد حال امتلائه بالمصلين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء: هذا حكم من ترك صلاة الجمعة بدون عذر

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

وعود!

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية