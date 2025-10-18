ما حكم صلاة الجمعة جماعة في البيت مع الزوج والأولاد إذا لم يكن هناك مسجد قريب؟

أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول حكم صلاة الجمعة جماعة في البيت مع الزوج والأولاد إذا لم يكن هناك مسجد قريب.

أمين الفتوى: صلاة الجمعة واجبة على الذكور البالغين

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن صلاة الجمعة واجبة على الذكور البالغين إلا إذا كانوا بعيدين عن المسجد بحيث لا يصلهم أذان الجمعة من أقرب مسجد، وفي هذه الحالة يكونون معذورين.

وأكد أن من كانوا معذورين في ترك الجمعة عليهم أن يصلوا صلاة الظهر في البيت، ويمكن أن تؤتم المرأة بزوجها أو بابنها البالغ لأداء الصلاة بأربع ركعات.

أهمية محافظة الرجال والذكور البالغين على حضور صلاة الجمعة في المسجد

وشدد عبد العظيم على أهمية محافظة الرجال والذكور البالغين على حضور صلاة الجمعة في المسجد ما لم تكن هناك مشقة حقيقية، مؤكدًا أن صلاة الظهر في البيت لا تُجزئهم عن صلاة الجمعة إلا في حالات العذر المعتبر شرعًا.

