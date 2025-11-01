السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، من أهمية صلاة الجماعة وعظم فضلها أن النبى صلى الله عليه وسلم رغب فى أداء الصلاة فى جماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ".

فضل الصلاة، وعن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: خصت العشاء والفجر لأحد أمرين: إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، كما قال تعالى:

{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } [النساء:142]

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان المغرب بالقاهرة: 5:08 م

 

موعد أذان المغرب بالإسكندرية: 5:11 م

 

موعد أذان المغرب بأسوان: 5:09 م

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 4:41 ص 

• الظهر: 11:38 ص 

• العصر: 2:45 م 

• المغرب: 5:08 م

 • العشاء: 6:26 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 4:47 ص 

• الظهر: 11:44 ص 

• العصر: 2:48 م 

• المغرب: 5:11 م 

• العشاء: 6:31 م

أسوان: 

• الفجر: 4:31 ص 

• الظهر: 11:32 ص 

• العصر: 2:45 م 

• المغرب: 5:09 م 

• العشاء: 6:24م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:37 ص

 • الظهر: 11:35 ص 

• العصر: 2:40 م 

• المغرب: 5:03 م

 • العشاء: 6:22 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، تعد الصلاة في وقتها  سببًا من أسباب الرزق والذرية؛ قال تعالى: "كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب" "سورة آل عمران: 37"، وقال تعالى: "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِين.َ

كما تعد 

الصلاة

 من الأعمال المكفرة للذنوب؛ لقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" "سورة هود: 114" " "سورة آل عمران: 39"

ومن فضائل 

المحافظة علي الصلاة

 في وقتها من أسباب تفريج الكرب والمحن، كما أن على المسلم إذا أفزعه أمر اللجوء إلى الصلاة؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر أوقات الصلاة أوقات الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العشاء موعد أذان العصر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر العصر اليوم موعد صلاة الظهر الصلاة أذان الفجر الفجر موعد صلاة الفجر العشاء موعد صلاة العشاء الفجر القاهرة موعد صلاة المغرب

الأكثر قراءة

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع المكرونة السويسي 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

يصل إلى 12 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في البطاطس وانخفاض 6 أصناف

سيدة التوازنات، فوز ساحق لرئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن رغم الاحتجاجات الدامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

أحمد كريمة: علي بن أبي طالب ليس أول من أسلم من الصبيان ويجب تصحيح ذلك بالمناهج الدراسية

المزيد
الجريدة الرسمية