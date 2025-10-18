السبت 18 أكتوبر 2025
طلب عاجل من حماس لـ ترامب بعد مجزرة جيش الاحتلال الجديدة في حي الزيتون

مجزرة جيش الاحتلال
مجزرة جيش الاحتلال الجديدة في حي الزيتون، فيتو

أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة" بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون بغزة راح ضحيتها 11 من أبناء العائلة، داعية الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة التجاوزات.
 

وقالت حماس في بيان: "مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بـمدينة غزة، وهو ما أسفر عن ارتقاء 11 من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر".

وأضاف البيان: "تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية".

كما أوضحت حماس أن "هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وطالبت حماس "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإخوة الوسطاء بمتابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض حياتهم للخطر".

كما دعت "المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية".

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و3 نساء، كانوا في طريق العودة إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

حركة حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة عائلة أبو شعبان حى الزيتون الرئيس ترامب قذيفة دبابة الدفاع المدني في قطاع غزة

