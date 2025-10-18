السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الكاتبة الكورية بايك سي هي عن عمر 35 عاما

الكاتبة بايك سي هي،
الكاتبة بايك سي هي، فيتو

رحلت عن عالمنا الكاتبة الكورية الجنوبية بايك سي هي، مؤلفة كتاب "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki"، عن عمر يناهز 35 عاما.

 

وفاة الكاتبة بايك سي هي

وأفادت الوكالة الكورية للتبرع بالأعضاء اليوم، الجمعة 17 أكتوبر، أن بايك سي هي وافتها المنية يوم أمس، الخميس 16 أكتوبر، بعد أن تبرعت بأعضائها إثر تعرضها لحالة موت دماغي، مما أنقذ حياة خمسة أشخاص.

شمل التبرع أعضاء القلب والرئتين والكبد والكليتين، على الرغم من أن الظروف التي أدت إلى إصابتها بالموت الدماغي لم يتم الكشف عنها.

الكاتبة بايك سي هي

حظيت بايك سي هي بشهرة واسعة وحب جماهيري بفضل مقالها المؤثر "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki"، الذي شاركت فيه بتفاصيل تجاربها مع اكتئاب خفيف ومزمن وجلسات علاجها النفسي مع طبيبها.

واستمرت الكاتبة الراحلة في إثراء المكتبة بعدة أعمال أخرى، منها "لا أحد يحبك بقدر ما أحبك أنا" و"أريد أن أكتب، لا أريد أن أكتب". وكان آخر أعمالها روايتها الأولى التي صدرت مؤخرا بعنوان "وصية برشلونة".

منذ طفولتها، امتلكت بايك شغف عميق بالقراءة والكتابة، حيث تخصصت في الكتابة الإبداعية في الجامعة وعملت في دار نشر لمدة خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، بدأت رحلتها مع العلاج والاستشارات النفسية لتجاوز آلامها وجراحها العاطفية الشخصية.

وصفت عائلتها بايك بأنها كانت شخص دافئ القلب لا يتردد أبدا في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين.

وفي رسالة مؤثرة، قالت شقيقة الكاتبة الصغرى: "كانت أختي تأمل في أن تكتب وتتواصل مع الناس من خلال كلماتها، وترعى أحلام تبعث على الأمل. بمعرفتي لقلبها الطيب الذي لم يستطع يوم أن يكره أحد، أتمنى لها أن ترقد في سلام في الجنة الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتبة الكورية الجنوبية بايك سي هي بايك سي هي I Want to Die but I Want to Eat

مواد متعلقة

في خطوة مفاجئة، نجمة الكيبوب سولار تعلن التحاقها بالخدمة العسكرية

إحالة سيدة للنيابة العامة بتهمة اقتحام منزل نجم الكيبوب جونجكوك

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية