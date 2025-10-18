وفاة الكاتبة الكورية بايك سي هي عن عمر 35 عاما

رحلت عن عالمنا الكاتبة الكورية الجنوبية بايك سي هي، مؤلفة كتاب "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki"، عن عمر يناهز 35 عاما.

وفاة الكاتبة بايك سي هي

وأفادت الوكالة الكورية للتبرع بالأعضاء اليوم، الجمعة 17 أكتوبر، أن بايك سي هي وافتها المنية يوم أمس، الخميس 16 أكتوبر، بعد أن تبرعت بأعضائها إثر تعرضها لحالة موت دماغي، مما أنقذ حياة خمسة أشخاص.

شمل التبرع أعضاء القلب والرئتين والكبد والكليتين، على الرغم من أن الظروف التي أدت إلى إصابتها بالموت الدماغي لم يتم الكشف عنها.

الكاتبة بايك سي هي

حظيت بايك سي هي بشهرة واسعة وحب جماهيري بفضل مقالها المؤثر "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki"، الذي شاركت فيه بتفاصيل تجاربها مع اكتئاب خفيف ومزمن وجلسات علاجها النفسي مع طبيبها.

واستمرت الكاتبة الراحلة في إثراء المكتبة بعدة أعمال أخرى، منها "لا أحد يحبك بقدر ما أحبك أنا" و"أريد أن أكتب، لا أريد أن أكتب". وكان آخر أعمالها روايتها الأولى التي صدرت مؤخرا بعنوان "وصية برشلونة".

منذ طفولتها، امتلكت بايك شغف عميق بالقراءة والكتابة، حيث تخصصت في الكتابة الإبداعية في الجامعة وعملت في دار نشر لمدة خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، بدأت رحلتها مع العلاج والاستشارات النفسية لتجاوز آلامها وجراحها العاطفية الشخصية.

وصفت عائلتها بايك بأنها كانت شخص دافئ القلب لا يتردد أبدا في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين.

وفي رسالة مؤثرة، قالت شقيقة الكاتبة الصغرى: "كانت أختي تأمل في أن تكتب وتتواصل مع الناس من خلال كلماتها، وترعى أحلام تبعث على الأمل. بمعرفتي لقلبها الطيب الذي لم يستطع يوم أن يكره أحد، أتمنى لها أن ترقد في سلام في الجنة الآن".

