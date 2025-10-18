اليوم، طرح 785 شقة بمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك ابتداءً من اليوم السبت 18 أكتوبر 2025.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

وأضافت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة “بيتك في مصر“.

ويأتي الطرح الجديد من وحدات مبادرة "بيتك في مصر" لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرض بمساحة 1029 مترًا بسعر 1050 جنيهًا، وأرض مخازن غذائية بمساحة 1006 أمتار بسعر 1050 جنيهًا.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح الجمعة، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل بـمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفي مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري منخفضي ومتوسطي الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذي يضم (2130 وحدة سكنية - 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية - 90 عمارة)، وتفقد نماذج للوحدات الجاري تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها ضمن محور متوسطي الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجري تنفيذ (1632 وحدة سكنية - 68 عمارة).

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، ووضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات السكنية، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل الانتهاء من المشروع بشكل متكامل في وقت واحد، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

كما تجول وزير الإسكان بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمناطق المختلفة بالمدينة، موجهًا بتطوير المداخل والميادين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، والمتابعة المستمرة والدورية لمختلف أعمال التنمية، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، فالمتابعة الدؤوبة هي سر النجاح، وكذا ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة بالمدينة.

