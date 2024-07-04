موعد الانتهاء من تنفيذ 35 ألف شقة سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة

شدد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة على الشركات المنفذة لشقق سكن كل المصريين المرحلة السادسة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع الالتزام بكافة المواصفات الهندسية للوصول لأفضل مستوى يليق بأصحاب الوحدات.



وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود ان المرحلة السادسة تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ-ب-ج) والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان ، بالإضافة إلى الـ ٣٥ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة والجاري الانتهاء منهم في العام الحالي

ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار ٩٠ ألف وحدة سكنية ليجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وعقد اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين المرحلة السادسة بالمدينة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وإزالة كافة العقبات.