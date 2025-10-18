السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة حيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية.


وجاء في تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن بندقية خرطوش وأخرى فرد خرطوش ذات ماسورة صالحة للاستخدام، و5 طلقات نارية من ذات العيار.  

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة أسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.  

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الشرابية المعمل الجنائي الشرابية

مواد متعلقة

حبس المتهم بحمل سلاح أبيض والتلويح به في المعادي

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية