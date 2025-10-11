السبت 11 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالشرابية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية إلى جلسة 18 أكتوبر الجاري.

وجاء في تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن بندقية خرطوش وأخرى فرد خرطوش ذات ماسورة صالحة للاستخدام، و5 طلقات نارية من ذات العيار.  

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة اسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.  

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   

