الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022

قررت نقابة المحامين، برئاسة الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، مدّ فترة سداد اشتراكات المحامين الحاصلين على كارنيه عام 2022 لمدة أسبوع، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 وحتى 20 أكتوبر 2025.

ودعت النقابة العامة المحامين إلى سرعة التوجه إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية لسداد الاشتراكات خلال المدة المحددة، تجنبًا لزوال القيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.