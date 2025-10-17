مي سليم وميس حمدان وبسمة في حضور لافت على ريد كاربت "عيد ميلاد سعيد" بالجونة السينمائي (فيديو)

شهدت السجادة الحمراء لفيلم "عيد ميلاد سعيد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حضورًا لافتًا لعدد من النجمات، أبرزهن مي سليم وميس حمدان وبسمة، حيث تألقن بإطلالات أنيقة.

كما حرصت الفنانة لبلبة والفنانة إلهام شاهين على التواجد على السجادة الحمراء للفيلم الذي يعد من أبرز الأعمال التي تعرض ضمن فعاليات المهرجان.

فيلم عيد ميلاد سعيد

يعرض مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل

