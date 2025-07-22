تركيا تهدد بالتدخل المباشر وتؤكد: لا مجال لتقسيم سوريا

هدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتدخل بلاده في سوريا، إذا أصرت الأطراف الانفصالية في سوريا على التقسيم، الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي التركي، وفق فيدان.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في أنقرة، مخاطبًا الداعين إلى الانفصال في سوريا: "لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية". وأضاف فيدان أن "الشيخ الدرزي حكمت الهجري يتصرف مثل وكيل لإسرائيل، وأبدى موقفًا رافضًا لأي حل من شأنه أن يسهم في الاستقرار والسلام" حسب وكالة الأنباء التركية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن إسرائيل تسعى إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سوريا. وأضاف "لإنها لا تريد رؤية دولة مستقرة في جوارها، فإن إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل تسعى لإضعاف المنطقة بأسرها تدريجيا وإبقائها في الفوضى، مؤكدًا أن علاقات تركيا "مع العراق، وسوريا، وإيران تتطور على هذا النحو. لكن إسرائيل، على عكس ذلك، تنتهج سياسة تسعى إلى إضعاف منطقتها".

ومن جهة أخرى قال الوزير التركي، إن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، يسعون إلى استغلال الفوضى لصالحهم في سوريا، وأضاف "إن شاء الله، سنمنع تنفيذ هذه السياسة".

وفي إشارة واضحة إلى تلك الوحدات، قال فيدان إن على العشائر في سوريا، ألا تعتبر أن هذه الفوضى فرصة تكتيكية لتحقيق الحكم الذاتي، أو الاستقلال عن سوريا، لأنها أمام "كارثة استراتيجية كبيرة". وأضاف "هذا لا يؤدي إلى نتيجة".

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