الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مجد القاسم
مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحت عنوان "الدكتورة"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان سامر شمسي باشا، توزيع طه الحكيم، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية. 

من جانبه تحدث مجد القاسم قائلًا: "أغنية الدكتورة فكرة جديدة، أغنية جامدة كما يقول المصريين، فتواصل معي الشاعر سامر شمسي وعرض علي الكلمات واللحن، وتحمست لها جدًا، وعملنا عليها معًا وطورناها حتى خرجت بالشكل الحالي، واتوقع أن تلقى نجاح جماهيري كبير". 

تقول كلمات أغنية الدكتورة: " شو عملت في الدكتورة، يا أمي حلوة وأمورة، أول ماشفتا ياقلبي، صار بدي كل ساعة زورا، يا ويلي ما أجمل طلتها، متل الفراشة بحركتها، أخذتلي قلبي من جوا، أجمل بنات المعمورة ".

أغاني مجد القاسم البوم مجد القاسم الجديد الفنان السوري مجد القاسم

